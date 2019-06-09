ДСНС: взято проби води зі ставка та річки Рось, де трапився витік хімікатів

"Відповідними службами відібрано проби води з ставка та р. Рось. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня", йдеться у повідомленні.

Ситуація із забрудненням водойм гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, що склалася у результаті ДТП на Вінниччині, перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня. При необхідності буде здійснюватися підвіз води, заявив очільник ДСНС.

Наразі громадянам рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.