ДСНС: взято проби води зі ставка та річки Рось, де трапився витік хімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін повідомив, що відповідні служби відібрали проби води зі ставка та річки Рось, де трапився витік хімікатів в результаті ДТП у Вінницькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Миколи Чечоткіна у Facebook.
"Відповідними службами відібрано проби води з ставка та р. Рось. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня", йдеться у повідомленні.
Ситуація із забрудненням водойм гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, що склалася у результаті ДТП на Вінниччині, перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.
Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня. При необхідності буде здійснюватися підвіз води, заявив очільник ДСНС.
Наразі громадянам рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.
Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.