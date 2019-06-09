Отрутохімікати, що потрапили в річку на Вінничині, були крадені

КИЇВ. 9 червня. УНН. Правоохоронці встановили, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області і спричинила вилив хімікатів в притоку річки Рось, були викрадені з сільгосппідриємств Вінниччини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.