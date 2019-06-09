Ядохимикаты, попавшие в реку в Винницкой области, были краденые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Правоохранители установили, что гербициды из автомобиля, что перевернулась в Винницкой области и вызвала утечку химикатов в приток реки Рось, были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
Так, сообщается, что загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля “Mercedes Sprinter” и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил.
Автомобиль был без номерных знаков.
Полицейские установили, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.
По фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецкого района следователи открыли уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством — от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Полицейскими проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Из-за утечки инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.