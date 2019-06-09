ГСЧС: взяты пробы воды из пруда и реки Рось, где произошла утечка химикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин сообщил, что соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и реки Рось, где произошла утечка химикатов в результате ДТП в Винницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Николая Чечеткина в Facebook.
"Соответствующими службами отобраны пробы воды из пруда и р. Рось. Результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня", говорится в сообщении.
Ситуация с загрязнением водоемов гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, сложившаяся в результате ДТП в Винницкой области, находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.
Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области принято решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды, заявил глава ГСЧС.
Сейчас гражданам рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала к притоку реки Рось.
Из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных доказательств у сельхозпредприятия.