За фактом виливу отрутохімікатів відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Слідчі Погребищенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом забруднення водойми у селі Збаржівка Погребищенського району, що є притокою річки Рось. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
Так, повідомляється, що забруднення сталося внаслідок аварії за участі автомобіля “Mercedes Sprinter” та розгерметизації частини ємностей з хімічними речовинами для обробки сільськогосподарських рослин, які він перевозив.
Дорожньо-транспортна пригода сталась зранку 9 червня в селі Збаржівка. На заокругленій ділянці дороги Mercedes з’їхав з проїзної частини в водойму та перекинувся, після чого загорівся.
Автомобіль підняли на поверхню, як і каністри з хімічними речовинами.
Слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 ККУ (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання — до 5 років обмеження волі.
Правоохоронці також встановлено, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.
За фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством — від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Поліцейськими проводяться оперативні та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.
Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.