За фактом виливу отрутохімікатів відкрито кримінальне провадження

Так, повідомляється, що забруднення сталося внаслідок аварії за участі автомобіля “Mercedes Sprinter” та розгерметизації частини ємностей з хімічними речовинами для обробки сільськогосподарських рослин, які він перевозив.

Дорожньо-транспортна пригода сталась зранку 9 червня в селі Збаржівка. На заокругленій ділянці дороги Mercedes з’їхав з проїзної частини в водойму та перекинувся, після чого загорівся.

Автомобіль підняли на поверхню, як і каністри з хімічними речовинами.

Слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 ККУ (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання — до 5 років обмеження волі.

Правоохоронці також встановлено, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.

За фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством — від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейськими проводяться оперативні та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.