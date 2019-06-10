Загибелі водних біоресурсів у річці Рось в межах Київщини не виявлено

"Станом на 9 та 10 червня (08:15 год.) загибелі водних біоресурсів в межах Київщини по р. Рось не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Також усіх користувачів та громадських інспекторів рибоохорони в районі можливого ураження хімікатами попередили про можливі ризики негативних наслідків.

А користувачами Косівського водосховища, яке розташоване на річці Рось внесено до водойми значний обсяг вапна з метою запобігання негативним наслідам.

Раніше УНН повідомляв, що, попередньо, гербіциди не вплинули на стан води у річці Рось.

Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

З'ясувалося, що в автомобілі, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, були фунгіциди та гербіциди.

Відповідні служби відібрали проби води зі ставка та р. Рось.

У зв'язку з цією ситуацією Біла Церква і Умань переведені на аварійний режим водопостачання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речових з сільгосппідприємств.

Правоохоронці не виключають умисний підпал авто з хімікатами.