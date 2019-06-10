Загибелі водних біоресурсів у річці Рось в межах Київщини не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Після ДТП, внаслідок якого у притоку річки Рось потрапив інсектицид, станом на 9 та 10 червня загибелі водних біоресурсів в межах Київщини по р. Рось не виявлено. Про це повідомила прес-служба Київського рибоохоронного патруля, передає УНН.
"Станом на 9 та 10 червня (08:15 год.) загибелі водних біоресурсів в межах Київщини по р. Рось не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Також усіх користувачів та громадських інспекторів рибоохорони в районі можливого ураження хімікатами попередили про можливі ризики негативних наслідків.
А користувачами Косівського водосховища, яке розташоване на річці Рось внесено до водойми значний обсяг вапна з метою запобігання негативним наслідам.
Раніше УНН повідомляв, що, попередньо, гербіциди не вплинули на стан води у річці Рось.
Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
З'ясувалося, що в автомобілі, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, були фунгіциди та гербіциди.
Відповідні служби відібрали проби води зі ставка та р. Рось.
У зв'язку з цією ситуацією Біла Церква і Умань переведені на аварійний режим водопостачання.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речових з сільгосппідприємств.
Правоохоронці не виключають умисний підпал авто з хімікатами.