Зафиксировано движение ударных беспилотников на запад в Тернопольской области

рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

Согласно отчету DeepState, вражеские силы продвинулись в нескольких направлениях, включая Серебрянское лесничество, вблизи Часового Яра, Ивановское, к северу от Орловки, к югу от Тоненького, к югу от Красногоровки и к западу от Старомайорска.