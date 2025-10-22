$41.740.01
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10690 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12923 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 18851 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 27765 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27035 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34966 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45495 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43996 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35279 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Эксклюзивы
"Забыл" о средствах на банковских счетах и займе от зятя в 5 млн грн: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Городскому голове Первомайска сообщено о подозрении из-за декларирования недостоверной информации на 5,3 млн гривен. Он не указал 300 тысяч гривен на банковских счетах и финансовые обязательства жены на 5 миллионов гривен.

"Забыл" о средствах на банковских счетах и займе от зятя в 5 млн грн: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании

Мэру Первомайска Николаевской области сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации на 5,3 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Детали

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о "займе" наличных от зятя в 5 миллионов гривен.

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании20.09.24, 10:24 • 181836 просмотров

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы.

Как указано на сайте Первомайского городского совета, сейчас общиной руководит Олег Демченко.

Главу Одесского облсовета Диденко и его жену-нардепа заподозрили в недостоверном декларировании20.10.25, 16:17 • 3514 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Банковская карта