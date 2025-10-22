"Забыл" о средствах на банковских счетах и займе от зятя в 5 млн грн: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании
Киев • УНН
Городскому голове Первомайска сообщено о подозрении из-за декларирования недостоверной информации на 5,3 млн гривен. Он не указал 300 тысяч гривен на банковских счетах и финансовые обязательства жены на 5 миллионов гривен.
Мэру Первомайска Николаевской области сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации на 5,3 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.
Детали
По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о "займе" наличных от зятя в 5 миллионов гривен.
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании20.09.24, 10:24 • 181836 просмотров
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы.
Как указано на сайте Первомайского городского совета, сейчас общиной руководит Олег Демченко.
Главу Одесского облсовета Диденко и его жену-нардепа заподозрили в недостоверном декларировании20.10.25, 16:17 • 3514 просмотров