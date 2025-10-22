"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні
Київ • УНН
Міському голові Первомайська повідомлено про підозру через декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень. Він не вказав 300 тисяч гривень на банківських рахунках та фінансові зобов'язання дружини на 5 мільйонів гривень.
Міському голові Первомайська, що на Миколаївщині, повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.
Деталі
За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про "позику" готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).
Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.
Як зазначено на сайті Первомайської міської ради, наразі громадою керую Олег Демченко.
