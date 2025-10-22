"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні

Міському голові Первомайська, що на Миколаївщині, повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про "позику" готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

Скандал у ДПС: в.о. заступника голови підозрюють у недоброчесності та недостовірному декларуванні

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Як зазначено на сайті Первомайської міської ради, наразі громадою керую Олег Демченко.

Голову Одеської облради Діденка та його дружину нардепку запідозрили у недостовірному декларуванні