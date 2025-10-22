"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні

$41.740.01
48.470.19
ukenru
12:50 • 178 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11386 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13839 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20327 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 29123 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27477 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35215 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45610 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44062 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35316 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.9м/с
73%
749мм
Популярнi новини
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 16101 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 26815 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 36399 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 29122 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13498 перегляди
Публікації
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 9482 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 11293 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13730 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 20333 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 29130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Йонас Гахр Сторе
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 26240 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 41440 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 51136 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 41333 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 97074 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Міському голові Первомайська повідомлено про підозру через декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень. Він не вказав 300 тисяч гривень на банківських рахунках та фінансові зобов'язання дружини на 5 мільйонів гривень.

"Забув" про кошти на банківських рахунках та позику від зятя в 5 млн грн: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні

Міському голові Первомайська, що на Миколаївщині, повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про "позику" готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

Скандал у ДПС: в.о. заступника голови підозрюють у недоброчесності та недостовірному декларуванні 20.09.24, 10:24 • 181836 переглядiв

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Як зазначено на сайті Первомайської міської ради, наразі громадою керую Олег Демченко.

Голову Одеської облради Діденка та його дружину нардепку запідозрили у недостовірному декларуванні20.10.25, 16:17 • 3520 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Банківська картка