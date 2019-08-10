Арестованный президент Кыргызстана отказался сотрудничать со следствием

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, задержанный накануне в селе Кой-Таш, отказался подписать следственные документы. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев, передает УНН со ссылкой на информагентство 24.kg.

Так, по словам представителя защиты, Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

Слесарев рассказал, что у Атамбаева хорошее настроение, он уравновешен и спокоен.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа у себя дома в селе Кой-Таш в результате спецоперации. Ранее он трижды вызывался на допрос, но не явился. Его адвокат Сергей Слесарев причиной неявки называл незаконность повесток, так как его клиент до сих пор имеет президентский иммунитет. Однако парламент отменил данные полномочия Атамбаева, лишив его президентской неприкосновенности. Атамбаев называет такое решение парламента политически мотивированным.

Так, после задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш 8 августа часть его сторонников пешком пошла в сторону Бишкека.

Митинг сторонников экс-президента разогнали. Милиция при разгоне людей в центре Бишкека применила спецсредства. Присутствующие забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями.

По данным ГУ ВД Бишкека, милиция в ночь на 9 августа задержала в столице 40 человек. Как сообщает министерство здравоохранения Кыргызстана, в организации здравоохранения 8 августа обратились 52 пострадавших, из них были госпитализированы 10 пострадавших.

9 августа бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был помещен под стражу до 26 августа.

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