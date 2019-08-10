Заарештований президент Киргизстану відмовився співпрацювати зі слідством

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, затриманий напередодні в селі Кой-Таш, відмовився підписати слідчі документи. Про це журналістам повідомив його адвокат Сергій Слесарев, передає УНН з посиланням на інформагентство 24.kg.

Так, за словами представника захисту, Атамбаєв відмовився підписувати повідомлення про підозру, протокол допиту, постанова про клопотання про зміну запобіжного заходу, документ про запобіжний захід.

Слєсарєв розповів, що у Атамбаєва гарний настрій, він урівноважений і спокійний.

Нагадаємо, Алмазбек Атамбаєв був затриманий 8 серпня біля себе вдома в селі Кой-Таш в результаті спецоперації. Раніше він тричі викликався на допит, але не з'явився. Його адвокат Сергій Слесарев причиною неявки називав незаконність повісток, так як його клієнт до сих пір має президентський імунітет. Однак парламент скасував ці повноваження Атамбаєва, позбавивши його президентської недоторканності. Атамбаєв називає таке рішення парламенту політично мотивованим.

Так, після затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш 8 серпня частина його прихильників пішки пішла в сторону Бішкека.

Мітинг прихильників екс-президента розігнали. Міліція при розгоні людей в центрі Бішкека застосувала спецзасоби. Присутні закидали співробітників правоохоронних органів камінням.

За даними ГУ ВД Бішкека, міліція в ніч на 9 серпня затримала в столиці 40 осіб. Як повідомляє міністерство охорони здоров’я Киргизстану, в організації охорони здоров’я 8 серпня звернулися 52 постраждалих, з них були госпіталізовані 10 постраждалих.

9 серпня колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв був поміщений під варту до 26 серпня.

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