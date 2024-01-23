За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  156048 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237912 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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