За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов

За прошедшие сутки, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" Силы обороны Украины отбили 39 атак оккупантов. Об этом заявил бригадный генерал и Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов - резюмировал бригадный генерал.

По его словам, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 416 человек и 110 единиц военной техники. В частности, 6 танков, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Уничтожено 5 складов боеприпасов противника - рассказал Тарнавский.

Напомним

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки вгоду произошло 68 боевых столкновений на фронте.

В общем враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб