За добу Сили оборони на Таврійському напрямку знищили понад 400 окупантів
Київ • УНН
В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів
Протягом минулої доби, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" Сили оборони України відбили 39 атак окупантів. Про це заявив бригадний генерал та Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
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В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів
За його словами, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб та 110 одиниць військової техніки. Зокрема, 6 танків, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Знищено 5 складів боєприпасів противника
Нагадаємо
Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті.
Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб23.01.24, 06:53 • 149177 переглядiв