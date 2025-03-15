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За сутки на фронте 149 боев: где горячее всего и какая ситуация в районе суджи - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 20880 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, а на Курском произошло 20 боестолкновений.

За сутки на фронте 149 боев: где горячее всего и какая ситуация в районе суджи - карта от Генштаба

149 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском направлении, на курщине - 20 боевых столкновений, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, в том числе в районе суджи, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2402 дрона-камикадзе и осуществили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

За минувшие сутки авиация ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новодяное, Ямполовка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Сиверском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григоровка, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лысовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Вольное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении наши оборонцы остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степовое, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении наши оборонцы остановили одну попытку противника идти вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня", - сообщили в сводке и обновили в Генштабе карту по боевым действиям в районе суджи.

ВСУ: потери врага возросли на 1180 военных, 2 танка и 15 ББМ15.03.25, 07:28 • 18368 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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