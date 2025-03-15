ВСУ: потери врага возросли на 1180 военных, 2 танка и 15 ББМ
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 марта 2025 года, российские войска потеряли еще 1180 военных. Также уничтожено 2 танка и 15 боевых бронированных машин.
Вражеские силы потеряли 1180 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 15.03.25:
- Личный состав: 892 840 (+1180).
- Танки: 10315 (+2).
- Бронированные боевые машины: 21458 (+15).
- Артиллерийские системы: 24458 (+28).
- РСЗО: 1315 (+1).
- Средства ПВО: 1103.
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 29233 (+97).
- Крылатые ракеты: 3121.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 40571 (+102).
- Специальная техника: 3777.
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов14.03.25, 22:45 • 35431 просмотр