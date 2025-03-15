ЗСУ: втрати ворога зросли на 1180 військових, 2 танки та 15 ББМ
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 березня 2025 року, російські війська втратили ще 1180 військових. Також знищено 2 танки та 15 бойових броньованих машин.
Ворожі сили втратили 1180 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 15.03.25:
- Особовий склад: 892 840 (+1180).
- Танки: 10315 (+2).
- Броньовані бойові машини: 21458 (+15).
- Артилерійські системи: 24458 (+28).
- РСЗВ: 1315 (+1).
- Засоби ППО: 1103.
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 29233 (+97).
- Крилаті ракети: 3121.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 40571 (+102).
- Спеціальна техніка: 3777.
Генштаб про ситуацію на фронті: 123 бойових зіткнення за добу, ворог здійснив 70 авіаударів14.03.25, 22:45 • 35605 переглядiв