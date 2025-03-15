За добу на фронті 149 боїв: де найгарячіше та яка ситуація у районі суджі - карта від Генштабу

149 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку, на курщині - 20 бойових зіткнень, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, у тому числі у районі суджі, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2402 дрони-камікадзе та здійснили 5406 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки.

На Сіверському напрямку, в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Верхньокам’янське та Григорівка, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника йти вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, зокрема три - з реактивних систем залпового вогню", - повідомили у зведенні і оновили у Генштабі карту щодо бойових дій у районі суджі.

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