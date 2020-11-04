За отмененное пробное ВНО уже вернули более 38 млн грн - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За отмененное пробное ВНО уже вернули более 38 млн грн для более 155,6 тысяч участников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
"Общая сумма возвращенных средств составляет 38 млн 141 тыс. 510 грн - это 72,7% от суммы, выделенной из фонда борьбы с COVID-19. Возврат средств осуществляется Министерством образования и науки совместно с ПриватБанком с 1 июля. Сейчас средства получили 155636 участников, что составляет 71,2% от общего количества", - отметили в сообщении.
Все, кто еще не обратился за возмещением, имеют 27 дней на урегулирование этого вопроса.
Напомним, чтобы получить средства, необходимо до 30 ноября:
▪️ получить/иметь карточку ПриватБанка;
▪️ проверить актуальность информации, указанной при регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Необходимо обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номер мобильного телефона, который привязан к карте ПриватБанка, - он должен быть только один.
Напомним, что в МОН заявили, что студентам должны вернуть деньги за время, которое они не проживали в общежитиях.
Добавим, что в МОН выделили более 3 млрд гривен на борьбу с COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минобразования напомнили, что средства за отмененное пробное ВНО будут возвращать до 1 декабря.