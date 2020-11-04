За скасоване пробне ЗНО уже повернули понад 38 млн грн — МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За скасоване пробне ЗНО уже повернули понад 38 млн грн для понад 155,6 тисяч учасників. Про це заявили у пресслужбі Міністерства освіти та науки України, передає УНН.
"Загальна сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн – це 72,7% від суми, виділеної із фонду боротьби з COVID-19. Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти й науки спільно із ПриватБанком з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників, що становить 71,2% від загальної кількості", - зазначили у повідомленні.
Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають 27 днів на врегулювання цього питання.
Нагадаємо, щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:
▪️ отримати/мати картку ПриватБанку;
▪️ перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Необхідно звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки ПриватБанку, – він має бути тільки один.
Нагадаємо, що у МОН заявили, що студентам мають повернути гроші за час, який вони не проживали у гуртожитках.
Додамо, що МОН виділили понад 3 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Міносвіти нагадали, що кошти за скасоване пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня.