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У МОН заявили, що студентам мають повернути гроші за час, який вони не проживали в гуртожитках

У МОН заявили, що студентам мають повернути гроші за час, який вони не проживали в гуртожитках

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У МОН заявили, що студентам повинні повернути гроші за не проживання в гуртожитку під час епідемії COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.

“Студентам мають повертати кошти за період непроживання в гуртожитках під час дистанційного навчання або зараховувати як платіж на наступний період” — зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що за студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов’язково зберігатися місце проживання. Кошти за період не проживання в гуртожитку мають бути повернені студентам або зараховані як платіж на наступний період проживання. 

Насамперед т.в.о. Міністра звернув увагу на те, що уряд та МОН лише рекомендували студентам за можливості залишити гуртожитки на час введення карантинних заходів. Сергій Шкарлет наголосив, що примусово виселяти студентів з гуртожитків не мають права.

“Враховуючи автономію закладів вищої освіти, ми рекомендували за можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з „червоної“ карантинної зони, студенти, які перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються проживати у гуртожитках, дотримуючись усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря”, — сказав Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що МОН постійно в діалозі з університетами стосовно цього питання і скарг поки що не було. У разі порушення прав студентів очільник МОН закликав звертатися на “гарячі лінії” Державної служби якості освіти.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Уряду прийнято рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, у наступний період можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахування епідеміологічної ситуації. Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти — перейти з 15 жовтня до 15 листопада на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, “червоних” карантинних зон; іноземних громадян та осіб без громадянства; здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою).

Нагадаємо, що у МОН заявили про готовність України до дистанційного навчання.

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