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У МОН заявили про готовність України до дистанційного навчання

У МОН заявили про готовність України до дистанційного навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Українська система освіти в цілому готова до дистанційного навчання. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив тимчасово виконуючий обов'язку міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

“Я вважаю, що більшість закликів про те, що Україна не готова до цього — це образа для більшості директорів, науковців, педагогічних працівників, які досить наполегливо впровадили в життя освітян програму дистанційного навчання. На сьогодні, я вважаю, що Україна відносно готова до дистанційного навчання”, - заявив Шкарлет.

За його словами, заклади освіти всього світу намагаються пристосуватися до умов пандемії, але такий формат не стане повноцінною заміною звичному навчанню.

“Дистанційна освіта ніколи не замінить очного повноформатного спілкування. Її варто розглядати як додаткові переваги, як можливість навчитися чомусь іншому. Але на сьогодні є кольорове забарвлення, яке вимагає проведення дистанційних занять. Я сподіваюся й впевнений що, перший весняний семестр в школах та університетах надав жорсткого, але корисного уроку нам, стосовно організації дистанційної форми навчання”, - підсумував посадовець.

Додамо, що МОН ставить за мету розвивати громадянську освіту.

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