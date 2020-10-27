В МОН заявили о готовности Украины к дистанционному обучению

"Я считаю, что большинство призывов о том, что Украина не готова к этому - это оскорбление для большинства директоров, научных, педагогических работников, которые достаточно настойчиво внедрили в жизнь педагогов программу дистанционного обучения. На сегодня, я считаю, что Украина относительно готова к дистанционному обучению ", - заявил Шкарлет.

По его словам, учебные заведения всего мира пытаются приспособиться к условиям пандемии, но такой формат не станет полноценной заменой привычной учебе.

"Дистанционное образование никогда не заменит очного полноформатного общения. Его следует рассматривать как дополнительные преимущества, как возможность научиться чему-то другому. Но на сегодняшний день есть цветное окрашивание, которое требует проведения дистанционных занятий. Я надеюсь и уверен, что первый весенний семестр в школах и университетах преподал жесткий, но полезный урок нам, относительно организации дистанционной формы обучения", - подытожил чиновник.

Добавим, что МОН ставит цель развивать гражданское образование.