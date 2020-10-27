МОН ставить за мету розвивати громадянську освіту - Шкарлет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язку міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що МОН на шляху розвитку громадянської освіти ставить собі за мету розвивати її не лише як шкільний предмет, а й популяризувати середовищну модель громадянської освіти. Про це він сказав під час Всеукраїнських зборів лідерів учнівського самоврядування “Лідер-челендж” передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“Наразі Міністерство на шляху розвитку громадянської освіти ставить собі за мету розвивати її не лише як шкільний предмет, а й популяризувати середовищну модель громадянської освіти — коли в безпечних та комфортних умовах школярі вчаться працювати, захищати права однокласників, дискутувати, будувати діалог та знаходити порозуміння”, — сказав Сергій Шкарлет під час Всеукраїнських зборах лідерів учнівського самоврядування “Лідер-челендж”.
Вказано, що у зборах взяли участь 150 представників обласних рад учнівського самоврядування закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Захід відбувся у форматі конференції ZOOM.
“Громадська активність, яку ви проявляєте у формі учнівського самоврядування, є певною інвестицією особистого часу як у своє власне майбутнє, так і в розвиток громадянського суспільства України”, — додав Шкарлет.
За його словами, сьогодні уряд прагне зробити все можливе для того, аби навчання в закладах середньої та позашкільної освіти було максимально комфортним та ефективним.
Вказано, що у межах зборів представники учнівського самоврядування розглянули пропозиції щодо реалізації лідерських проектів до 30-річчя Незалежності України у 2020/2021 навчальному році, заслухали звіт про проведення благодійної акції “Прапор доброчинності” та погодили ініціативи командування сухопутних військ Збройних Сил України щодо спільних заходів.
Нагадаємо, в Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів.