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В Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів

В Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів

Київ • УНН

 • 23932 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністерство освіти та науки опрацьовує питання створення е-платформи для студентів-іноземців. Про це повідомили в пресслужбі МОН, передає УНН.

“Одним зі стратегічно важливих напрямів МОН у міжнародному співробітництві є залучення іноземних студентів для навчання в Україні. Станом на 1 січня 2020 року в Україні здобувають вищу освіту 80 470 іноземних громадян та осіб без громадянства”, — зазначили в відомстві.

При цьому у МОН відзначають, що упродовж останніх двох років Міністерством отримано численні звернення дипломатичних представництв закордонних країн в Україні, народних депутатів України, скарги іноземних студентів щодо неправомірних дій з боку фірм-посередників, що здійснюють набір іноземців для здобуття вищої освіти в Україні.

“Зі зловживаннями з боку фірм-посередників стикаються і наші студенти за кордоном. Так, нещодавно завдяки спільним зусиллям Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Республіці Польща було надано підтримку українським студентам, які зазнали недобросовісних дій з боку фірм-посередників”, — повідомили в МОН.

З метою створення прозорого механізму набору іноземців для здобуття вищої освіти в Україні та оптимізації процедури видачі запрошень та отримання візи іноземцями, як вказано, у відповідному Плані заходів пропонується розробка та впровадження міжвідомчої електронної платформи.

Додамо, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити роботу зі створення єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, щоб якомога швидше ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.

Відзначимо, що наразі створюється робоча група, до якої ввійдуть представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Державної міграційної служби України.

Очікується, що єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:

  • прозорість інформації на всіх етапах;
  • студенто-орієнтований сервіс;
  • зручність для усіх суб’єктів платформи;
  • чесність;
  • звітність усіх суб’єктів платформи;
  • мінімізація ризиків нелегальної міграції через “студентський канал”, оскільки в платформі будуть відображені усі етапи вступу, в’їзду, навчання, виїзду тощо іноземця в Україні.

“Україна була і залишається однією з країн світу з високим рівнем якості освітніх послуг. І лише спільними зусиллями ми можемо зберегти конкурентні переваги української освіти і підвищувати імідж України на міжнародній арені”, — резюмували в міністерстві.

Нагадаємо, у МОН розповіли про користь е-підручників.

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