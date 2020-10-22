У МОН розповіли про користь е-підручників

“Електронні підручники є зручним інструментом, який допомагає педагогам якісно пояснювати теми і дозволяє учням самостійно опрацьовувати матеріал. У період дистанційного або змішаного навчання все більше освітян потребують доступу до якісного контенту – е-посібників, опитувальників, курсів та інтерактивних платформ. МОН працюватиме над збільшенням кількості таких ресурсів, але водночас контролюватиме їхню якість, - заявив заступник Міністра освіти і науки України Артур Селецький, коментуючи презентацію електронного посібника з дистанційного освоєння швейних технологій "Технологія створення жіночого одягу" для учнів закладів професійно-технічної освіти, яка відбулась 21 жовтня 2020 року в Києві.

"Професійна освіта має найбільше викликів у питанні диджиталізації, адже підготовка кваліфікованих робітників неможлива без системної практики. Водночас наявність якісних електронних ресурсів дозволяє на високому рівні опанувати теоретичний блок програми. Я переконаний, що об’єднавши зусилля усіх зацікавлених сторін – бізнесу, громади та освітнього сектору, – ми можемо створити багато корисних та сучасних освітніх ресурсів", – зазначив Артур Селецький.

Додамо, що над створенням підручника працювали педагоги чотирьох "профтехів":

• Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу;

• Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг;

• Регіонального центру професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області;

• Хустського професійного ліцею сфери послуг.

Е-посібник орієнтований на тих, хто опановує професію швачки, кравця, закрійника, конструктора або технолога. Презентація відбулась у межах проєкту "Професія творити моду".

Нагадаємо, в МОН заявили, що в Україні близько тисячі опорних шкіл.