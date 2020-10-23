В Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает УНН.
"Одним из стратегически важных направлений МОН в международном сотрудничестве является привлечение иностранных студентов для обучения в Украине. По состоянию на 1 января 2020-го в Украине получают высшее образование 80 470 иностранных граждан и лиц без гражданства", - отметили в ведомстве.
При этом в МОН отмечают, что на протяжении последних двух лет Министерством получены многочисленные обращения дипломатических представительств зарубежных стран в Украине, народных депутатов Украины, жалобы иностранных студентов относительно неправомерных действий со стороны фирм-посредников, осуществляющих набор иностранцев для получения высшего образования в Украине.
"Со злоупотреблениями со стороны фирм-посредников сталкиваются и наши студенты за рубежом. Так, недавно благодаря совместным усилиям Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины и посольства Украины в Республике Польша было предоставлено поддержку украинским студентам, подвергшимся недобросовестным действиям со стороны фирм-посредников", - сообщили в МОН.
С целью создания прозрачного механизма набора иностранцев для получения высшего образования в Украине и оптимизации процедуры выдачи приглашений и получения визы иностранцами, как указано, в соответствующем Плане мероприятий предлагается разработка и внедрение межведомственной электронной платформы.
Добавим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.
Отметим, что сейчас создается рабочая группа, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Государственной миграционной службы Украины.
Ожидается, что единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:
-
- прозрачность информации на всех этапах;
-
- студент-ориентированный сервис;
-
- удобство для всех субъектов платформы;
-
- честность;
-
- отчетность всех субъектов платформы;
-
- минимизацию рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучения, выезда и т.д. иностранца в Украине.
-
"Украина была и остается одной из стран мира с высоким уровнем качества образовательных услуг. И только совместными усилиями мы можем сохранить конкурентные преимущества украинского образования и повышать имидж Украины на международной арене", - резюмировали в министерстве.
Напомним, в МОН рассказали о пользе э-учебников.