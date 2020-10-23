В Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66232 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92691 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121898 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104601 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124300 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100403 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101337 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103703 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101476 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 50151 просмотра
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 29291 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100528 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 82043 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 42332 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 82043 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 121898 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 124300 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381192 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332103 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 20501 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100528 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131666 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 208976 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235694 просмотра
Актуальное
В Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов

В Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов

Киев  •  УНН

 • 23923 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает УНН.

"Одним из стратегически важных направлений МОН в международном сотрудничестве является привлечение иностранных студентов для обучения в Украине. По состоянию на 1 января 2020-го в Украине получают высшее образование 80 470 иностранных граждан и лиц без гражданства", - отметили в ведомстве.

При этом в МОН отмечают, что на протяжении последних двух лет Министерством получены многочисленные обращения дипломатических представительств зарубежных стран в Украине, народных депутатов Украины, жалобы иностранных студентов относительно неправомерных действий со стороны фирм-посредников, осуществляющих набор иностранцев для получения высшего образования в Украине.

"Со злоупотреблениями со стороны фирм-посредников сталкиваются и наши студенты за рубежом. Так, недавно благодаря совместным усилиям Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины и посольства Украины в Республике Польша было предоставлено поддержку украинским студентам, подвергшимся недобросовестным действиям со стороны фирм-посредников", - сообщили в МОН.

С целью создания прозрачного механизма набора иностранцев для получения высшего образования в Украине и оптимизации процедуры выдачи приглашений и получения визы иностранцами, как указано, в соответствующем Плане мероприятий предлагается разработка и внедрение межведомственной электронной платформы.

Добавим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.

Отметим, что сейчас создается рабочая группа, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Государственной миграционной службы Украины.

Ожидается, что единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:

  • прозрачность информации на всех этапах;
  • студент-ориентированный сервис;
  • удобство для всех субъектов платформы;
  • честность;
  • отчетность всех субъектов платформы;
  • минимизацию рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучения, выезда и т.д. иностранца в Украине.

"Украина была и остается одной из стран мира с высоким уровнем качества образовательных услуг. И только совместными усилиями мы можем сохранить конкурентные преимущества украинского образования и повышать имидж Украины на международной арене", - резюмировали в министерстве.

Напомним, в МОН рассказали о пользе э-учебников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы