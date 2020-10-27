МОН ставит целью развивать гражданское образование - Шкарлет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что МОН на пути развития гражданского образования ставит своей целью развивать его не только как школьный предмет, но и популяризировать экологическую модель гражданского образования. Об этом он сказал во время Всеукраинского собрания лидеров ученического самоуправления “Лидер-челлендж” передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
“Сейчас Министерство на пути развития гражданского образования ставит своей целью развивать его не только как школьный предмет, но и популяризировать экологическую модель гражданского образования — когда в безопасных и комфортных условиях школьники учатся работать, защищать права одноклассников, дискутировать, строить диалог и находить понимание” — сказал Сергей Шкарлет при Всеукраинском собрании лидеров ученического самоуправления “Лидер-челлендж”.
Указано, что в собрании приняли участие 150 представителей областных советов ученического самоуправления заведений общего среднего и внешкольного образования. Мероприятие состоялось в формате конференции ZOOM.
“Общественная активность, которую вы проявляете в форме ученического самоуправления, является определенной инвестицией личного времени как в свое собственное будущее, так и в развитие гражданского общества Украины”, — добавил Шкарлет.
По его словам, сегодня правительство стремится сделать все возможное для того, чтобы обучение в учреждениях среднего и внешкольного образования было максимально комфортным и эффективным.
Указано, что в рамках собрания представители ученического самоуправления рассмотрели предложения по реализации лидерских проектов к 30-летию Независимости Украины в 2020/2021 учебном году, заслушали отчет о проведении благотворительной акции “Флаг благотворительности” и согласовали инициативу командования сухопутных войск Вооруженных Сил Украины касательно совместных мероприятий.
Напомним, в Украине планируют создать е-платформу для иностранных студентов.