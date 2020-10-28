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В МОН заявили, что студентам должны вернуть деньги за время, которое они не проживали в общежитиях

В МОН заявили, что студентам должны вернуть деньги за время, которое они не проживали в общежитиях

Киев  •  УНН

 • 18788 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В МОН заявили, что студентам должны вернуть деньги за не проживание в общежитии во время эпидемии COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УНН.

“Студентам должны возвращать средства за период непроживания в общежитиях при дистанционном обучении или зачислять как платеж за следующий период”, — отметил Сергей Шкарлет.

Министр отметил, что за студентами, которые уехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября, должен обязательно храниться место жительства. Средства за период не проживания в общежитии должны быть возвращены студентам или зачтены как платеж на следующий период проживания.

Прежде всего и.о. Министра обратил внимание на то, что правительство и МОН лишь рекомендовали студентам по возможности оставить общежития на время введения карантинных мероприятий. Сергей Шкарлет подчеркнул, что принудительно выселять студентов из общежитий не имеют права.

“Учитывая автономию высших учебных заведений, мы рекомендовали по возможности освободить общежития. Но прописали, что дети-сироты, дети из временно оккупированных территорий, с „красной“ карантинной зоны, студенты, находящиеся на учебно-производственной практике или работающие, иностранцы и лица без гражданства остаются жить в общежитиях, соблюдая все рекомендации Минздрава и Главного государственного санитарного врача”, — сказал Сергей Шкарлет.

Он отметил, что МОН постоянно в диалоге с университетами по этому вопросу и жалоб пока не было. В случае нарушения прав студентов глава МОН призвал обращаться на “горячие линии” Государственной службы качества образования.

Напомним, на внеочередном заседании правительства принято решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, в последующий период возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации. Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной перед высшими и высшего образования — перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения с рекомендованым выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки; соискателей образования с временно оккупированных территорий, “красных” карантинных зон; иностранных граждан и лиц без гражданства; соискателям образования, совмещающим учебу с работой).

Напомним, что в МОН заявили о готовности Украины к дистанционному обучению.

Украинские Национальные Новости

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