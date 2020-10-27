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МОН виділили понад 3 млрд гривень на боротьбу з COVID-19

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністерству освіти й науки України виділили 3,3 млрд гривень для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив тимчасово виконуючий обов'язку міністра освіти й науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.

“На сьогодні, дякуючи 255 народним депутатам, які дали нам внести зміни в бюджетний кодекс і використовувати залишки освітньої субвенції 2019 року, а це 3,3 млрд гривень для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції. В тому числі й на доплату вчителям в умовах організації дистанційного навчання. Додатково, 539 мільйонів уряд розподілив, знову ж таки з резервів Міністерства освіти, на запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції”, - заявив очільник МОН.

Також, Сергій Шкарлет прокоментував і секвестр бюджету, внаслідок якого з бюджету очолюваного ним Міністерства забрали 65% коштів й чи справді заклади освіти не готові до таких змін.

“Політично нарікають, що школи неготові. Я впевнений, що для більшості директорів, керівників міських, обласних управлінь освіти така заява, що школи неготові, образлива. На сьогодні дуже багато зроблено місцевими бюджетами, дуже багато зроблено навіть безкоштовно. Вся система організації дистанційного навчання на 80% не потребує коштів. Потребує лише бажання й прагнення до змін, для того, щоб запровадити ці форми”, - підсумував посадовець.

Зазначимо, що в МОН заявили про готовність України до дистанційного навчання.

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