МОН выделили более 3 млрд гривен на борьбу с COVID-19

"На сегодняшний день, благодаря 255 народным депутатам, которые дали нам внести изменения в бюджетный кодекс и использовать остатки образовательной субвенции 2019 года, а это 3,3 млрд гривен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В том числе и на доплату учителям в условиях организации дистанционного обучения.

Дополнительно, 539 миллионов правительство распределило, опять же из резервов Министерства образования, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - заявил глава МОН.

Также, Сергей Шкарлет прокомментировал и секвестр бюджета, в результате которого из бюджета возглавляемого им Министерства забрали 65% средств и действительно ли учебные заведения не готовы к таким изменениям.

"Политически сетуют, что школы не готовы. Я уверен, что для большинства директоров, руководителей городских, областных управлений образования такое заявление, что школы не готовы, оскорбительно. Сегодня очень много сделано местными бюджетами, очень много сделано даже бесплатно. Вся система организации дистанционного обучения на 80% не требует средств. Требует лишь желание и стремление к переменам, для того, чтобы ввести эти формы", - подытожил чиновник.

Отметим, что в МОН заявили о готовности Украины к дистанционному обучению.