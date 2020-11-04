У Міносвіти нагадали, що кошти за скасоване пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня

“Повернути кошти за пробне ЗНО 2020 можна до 1 грудня — лишилось 27 днів”, — заявили в МОН.

При цьому освітяни зазначили, що кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування. необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний. Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в МОН дали інструкцію, як повернути гроші за пробне ЗНО.