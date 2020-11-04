В Минобразования напомнили, что средства за отмененное пробное ВНО будут возвращать до 1 декабря

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Процесс возвращения средств за отмененное пробное ВНО продлится до 1 декабря 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

“Вернуть средства за пробное ВНО 2020 можно до 1 декабря — осталось 27 дней”, — заявили в МОН.

При этом педагоги отметили, что средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование. необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника/участницу пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, указаным при регистрации на пробное ВНО как основной. Те участники, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в МОН дали инструкцию, как вернуть деньги за пробное ВНО.

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