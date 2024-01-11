За прошлый год полицейские обнаружили запрещенные вещества, стоимостью более 785 миллионов гривен

Национальная полиция Украины в 2023 году изъяла почти 3 тонны наркотических веществ, в том числе около 5 кг кокаина и 226 кг солей Альфа-PVP. В суд направлены обвинительные акты в рамках 32 тысяч уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Детали

Согласно официальной информации ведомства, за 2023 год Нацполиция изъяла почти 3 тонны наркотических веществ:

▪️1,8 тонны каннабиса.

▪️Майже 800 кг маковой соломы.

▪️Близько 5 кг кокаина и 10 кг метадона.

▪️226 кг солей Альфа-ПВП.

▪️64 кг амфетамина и 10 кг MDMA.

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Подчеркивается, что ориентировочная стоимость выявленных запрещенных веществ в течение прошлого года по ценам "черного" рынка достигает более 785 миллионов гривен.

Обвинительные акты, направленные полицейскими в суд касаются 32 тысяч уголовных производств.

Напомним,

Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым к 5 годам лишения свободы приговорен Юрий Чернецкий за сбыт кокаина в ночных клубах столицы.

В Боливии конфисковали рекордные 8,8 тонны кокаина на сумму 224 миллиона долларов; это была самая большая конфискация в истории страны, и наркотики, скорее всего, направлялись в Нидерланды.

Также УНН сообщал, что согласно информации Министерства внутренних дел Украины, на дорогах установлено более 7 тысяч камер с функцией распознавания лиц, номерных знаков и деталей транспортных средств.