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На дорогах України працює понад 7 тисяч камер, які можуть розпізнавати авто та водія - МВС

На дорогах України працює понад 7 тисяч камер, які можуть розпізнавати авто та водія - МВС

Київ • УНН

 • 26176 перегляди

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що на дорогах встановлено понад 7 тисяч камер з функцією розпізнавання обличчь, номерних знаків та деталей транспортних засобів.

Понад 7 тисяч відеокамер в Україні можуть розпізнавати обличчя, номерні знаки та авто за маркою і кольором. Про це повідомило МВС, пише УНН.

Деталі

У 2023 році МВС продовжило працювати над розбудовою комплексних інтеграційних платформ відеоспостереження, так в МВС інтегрували в єдину платформу більше 8 тисяч відеокамер.

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Усього, у межах регіональних систем відеоспостереження та відеоаналітики функціонують понад 50,6 тисяч відеокамер. З них 7191 камера працюють з функціями аналітики – розпізнавання облич, номерних знаків та авто за кольором й маркою.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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