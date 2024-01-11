На дорогах Украины работает более 7 тысяч камер, которые могут распознавать авто и водителя - МВД

Более 7 тысяч видеокамер в Украине могут распознавать лица, номерные знаки и авто по марке и цвету. Об этом сообщило МВД, пишет УНН.

Детали

В 2023 году МВД продолжило работать над развитием комплексных интеграционных платформ видеонаблюдения, так в МВД интегрировали в единую платформу более 8 тысяч видеокамер.

Всего, в рамках региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики функционируют более 50,6 тысяч видеокамер. Из них 7191 камера работают с функциями аналитики - распознавание лиц, номерных знаков и авто по цвету и марке.

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