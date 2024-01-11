За минулий рік поліцейські виявили заборонені речовини, вартістю понад 785 мільйонів гривень
Київ • УНН
У 2023 році українська поліція вилучила 3 тонни наркотиків на суму понад 785 мільйонів гривень та направила до суду 32 000 кримінальних обвинувальних актів.
Національна поліція України у 2023 році вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин, зокрема близько 5 кг кокаїну та 226 кг солей Альфа-PVP. До суду скеровано обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
Деталі
Згідно з офіційною інформацією відомства, за 2023 рік Нацполіція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин:
▪️1,8 тонни канабісу.
▪️Майже 800 кг макової соломи.
▪️Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.
▪️226 кг солей Альфа-PVP.
▪️64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.
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Підкреслюється, що орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами "чорного" ринку сягає понад 785 мільйонів гривень.
Обвинувальні акти, що скеровані поліцейськими до суду стосуються 32 тисяч кримінальних проваджень.
Нагадаємо
Апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким до 5 років позбавлення волі засуджено Юрія Чернецького за збут кокаїну у нічних клубах столиці.
У Болівії конфіскували рекордні 8,8 тонни кокаїну на суму 224 мільйони доларів; це була найбільша конфіскація в історії країни, і наркотики, найімовірніше, прямували до Нідерландів.
Також УНН повідомляв, що згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України, на дорогах встановлено понад 7 тисяч камер з функцією розпізнавання обличь, номерних знаків та деталей транспортних засобів.