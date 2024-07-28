По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4883 обстрела, из них 129 - из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщева, Терновая Волчанск, Петропавловка Харьковской области; Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисичное, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галициновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки Запорожской области; Бургунка Херсонской области, - говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак противника в районах Новосергиевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Спирное.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачные атаки на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 21 боевую бронированную машину, 51 артиллерийскую систему, две РСЗО, средство ПВО, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 72 автомобиля оккупантов, - сообщили в Генштабе.



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