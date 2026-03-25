Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 38126 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 70596 просмотра
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение - Генштаб

Киев • УНН

 • 1950 просмотра

За сутки зафиксировано 191 боевое столкновение и применение врагом почти 10 тысяч дронов. Силы обороны ликвидировали 1220 оккупантов и уничтожили одну важную цель.

За прошедшие сутки 24 марта на линии фронта произошло 191 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 218 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также противник применил 9879 дронов-камикадзе и совершил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Просяная, Орлы, Покровское; Новоселовка, Воздвижевка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Лесное, Орехов, Широкое в Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением 10 КАБ. В течение суток зафиксирована одна атака противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Охримовки.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в направлении Петропавловки, Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону, атакуя защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закотне, Платоновка, Пазено.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Миньковки и в направлении Малиновки, Выролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 39 атак в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультино, Степановки, Софиевки, Русиного Яра и Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терновое, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Оленоконстантиновка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также враг потерял шесть танков, три боевые бронированные машины, 51 артиллерийскую систему, 2459 беспилотных летательных аппаратов, 23 крылатые ракеты и 196 единиц автомобильной техники.

В ночь на 25 марта россияне выпустили по Украине еще 147 дронов, 121 из которых сбит или подавлен.

Евгений Устименко

