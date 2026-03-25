Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 1800 перегляди

За добу зафіксовано 191 бойове зіткнення та застосування ворогом майже 10 тисяч дронів. Сили оборони ліквідували 1220 окупантів і знищили одну важливу ціль.

Впродовж минулої доби 24 березня на лінії фронту відбулось 191 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також противник застосував 9879 дронів-камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Орли, Покровське; Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 77 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ. Впродовж доби зафіксовано одну атаку противника.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка, Пазено.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Міньківки та в напрямку Малинівки, Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 людей. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 2459 безпілотних літальних апаратів, 23 крилаті ракети та 196 одиниць автомобільної техніки.

У ніч на 25 березня росіяни випустили по Україні ще 147 дронів, 121 з яких збито або придушено.

Євген Устименко

