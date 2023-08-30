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19:26 • 11977 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 57279 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 101005 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 101914 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89845 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84819 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108105 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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За ночь и утро на Сумщине насчитали 45 взрывов

За ночь и утро на Сумщине насчитали 45 взрывов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. С ночи и по состоянию на 8:00 утра враг из минометов и артиллерии обстрелял три приграничные громады Сумской области. Есть повреждения жилья, передает УНН со ссылкой на ОВА.

Детали

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 45 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская громады.

  • Шалигинская громада: враг совершил артиллерийский обстрел (34 взрыва). В результате одного из обстрелов повреждены четыре частных домовладения.
  • Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Дополнение

российские оккупанты вечером 29-го и утром 30 августа нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет.

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В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков вражеских ракет и «шахедов» в одном из районов. Повреждены дома, уничтожены автомобили.

В Черкасской области работала ПВО, одна вражеская ракета была сбита, никто не пострадал.

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