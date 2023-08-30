За ночь и утро на Сумщине насчитали 45 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. С ночи и по состоянию на 8:00 утра враг из минометов и артиллерии обстрелял три приграничные громады Сумской области. Есть повреждения жилья, передает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 45 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская громады.
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- Шалигинская громада: враг совершил артиллерийский обстрел (34 взрыва). В результате одного из обстрелов повреждены четыре частных домовладения.
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- Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).
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- Краснопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Дополнение
российские оккупанты вечером 29-го и утром 30 августа нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет.
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В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков вражеских ракет и «шахедов» в одном из районов. Повреждены дома, уничтожены автомобили.
В Черкасской области работала ПВО, одна вражеская ракета была сбита, никто не пострадал.
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