Атака рф на Київщину: постраждало троє людей, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Київській області троє людей отримали поранення внаслідок падіння уламків ворожих ракет і «шахедів» в одному з районів. Пошкоджені будинки, знищені автівки. Про це повідомив голова поліції області Андрій Нєбитов, повідомляє УНН.
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«Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь», - написав він у Telegram.
Деталі
За словами Нєбитова, понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет та шахедів в районі. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто.
Через атаку рф пошкоджено приватні садиби і ще в одному із районів Київщини. Понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання травʼяного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.
На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що через нічну ракетну атаку російських військ в Фастівському та Бучанському районах Київщини є руйнування приватних будинків, уламки збитих ракет впали на території кладовища.