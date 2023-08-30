Атака рф на Киевщину: пострадали три человека, есть повреждения

Цитата

«Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений», - написал он в Telegram.

Детали

По словам Небытова, более 6 частных домов повреждены в результате падения обломков ракет и шашек в районе. Разрушениям подверглись и гаражные помещения. Уничтожено два автомобиля.

Из-за атаки рф повреждены частные усадьбы и еще в одном из районов Киевщины. Повреждена кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что из-за ночной ракетной атаки российских войск в Фастовском и Бучанском районах Киевщины есть разрушения частных домов, обломки сбитых ракет упали на территории кладбища.