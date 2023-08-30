На Київщині через нічну атаку рф є руйнування будинків, уламки впали на кладовище - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Київській області через нічну ракетну атаку російських військ є руйнування приватних будинків, уламки збитих ракет впали на території кладовища, повідомили у середу у МВС України, пише УНН.
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"Київщина. Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання", - ідеться у повідомленні МВС у Telegram.
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Усі пожежі ліквідовано, зазначили у МВС.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
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Під час нічної атаки рф внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня тяжкості.