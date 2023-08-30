В Киевской области из-за ночной атаки рф есть разрушения домов, обломки упали на кладбище - МВД

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"Киевская область. В результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевской области возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, там произошло возгорание", - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Детали

Все пожары ликвидированы, отметили в МВД.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Дополнение

Во время ночной атаки рф в результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения различной степени тяжести.