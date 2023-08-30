Зросла кількість поранених у Києві через нічну атаку — КМВА

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"Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області у ніч на 30 серпня пролунали потужні вибухи, у регіоні працювали сили ППО. Уламки "шахедів" впали у двох районах столиці.

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