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Над Києвом сили ППО збили понад 20 повітряних цілей – КМВА

Над Києвом сили ППО збили понад 20 повітряних цілей – КМВА

Київ • УНН

 • 543644 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Над Києвом сили ППО збили понад 20 повітряних цілей, серед яких ракети та безпілотники різних типів, повідомили в КМВА, передає УНН.

Цитата

"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Спершу росіяни застосували ударні БпЛА. Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки ракет вбили двох людей. Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах.

В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.

Дані оперативного зведення уточнюються. 

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