Над Києвом сили ППО збили понад 20 повітряних цілей – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Над Києвом сили ППО збили понад 20 повітряних цілей, серед яких ракети та безпілотники різних типів, повідомили в КМВА, передає УНН.
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"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", - йдеться у повідомленні.
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Спершу росіяни застосували ударні БпЛА. Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.
У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки ракет вбили двох людей. Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах.
В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.
Дані оперативного зведення уточнюються.