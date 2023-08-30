Над Киевом силы ПВО сбили более 20 воздушных целей – КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Над Киевом силы ПВО сбили более 20 воздушных целей, среди которых ракеты и беспилотники разных типов, сообщили в КМВА, передает УНН.
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"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет", - говорится в сообщении.
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Сначала россияне применили ударные БПЛА. Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс.
Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей.
В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия куски ракет убили двух человек. Также в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах.
В обоих районах обломки упали на территории нежилой застройки. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС.
Данные оперативного свода уточняются.