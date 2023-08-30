Выросло количество раненых в Киеве из-за ночной атаки — КМВА

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате ночной воздушной атаки на Киев ранены три человека. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Цитата

"В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы", - говорится в сообщении.

Добавим

В Киеве и области в ночь на 30 августа прогремели мощные взрывы, в регионе работали силы ПВО. Обломки "шахедов" рухнули в двух районах столицы.

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