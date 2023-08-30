В Киеве в результате ночной атаки погибли двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве в результате ночной атаки россии погибли два человека, еще двоє получили ранения, сообщили в КМВА, передает УНН.
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«К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека», – сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.
По данным городского головы Виталия Кличко, по одному из адресов в Шевченковском районе Киева, в нежилой застройке, обнаружили двоих погибших мужчин.
Пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе и в четырех местах в Шевченковском районе столицы.
"В результате ракетной атаки врага в Киеве, сейчас, погибли 2 человека, 2 - получили ранения и госпитализированы", - сообщил Кличко.
Добавим
В Киеве и области в ночь на 30 августа прогремели мощные взрывы, в регионе работали силы ПВО. Обломки "шахедов" рухнули в двух районах столицы.