У Києві внаслідок нічної атаки загинули двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві внаслідок нічної атаки росії загинули дві людини, ще двоє отримали поранення, повідомили в КМВА, передає УНН.
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"На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
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За даними міського голови Віталія Кличка, за однією з адрес у Шевченківському районі Києва, у нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків.
Зазначається, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.
"В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини, 2 - отримали поранення і госпіталізовані", - повідомив Кличко.
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У Києві та області у ніч на 30 серпня пролунали потужні вибухи, у регіоні працювали сили ППО. Уламки "шахедів" впали у двох районах столиці.